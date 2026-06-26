ЄС створив конкурента ChatGPT: ШІ працюватиме без витоку даних

У Відні відбувся офіційний запуск суверенної європейської ШІ-платформи автономних мобільних агентів eustella. Проєкт реалізовано на базі національної фабрики штучного інтелекту AI Factory Austria.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AI Factory Austria .

Технологічна база та цифрова незалежність

Платформа eustella позиціонується як провідний європейський постачальник автономних мобільних ШІ-агентів.

Технологічний фундамент сервісу базується на поєднанні двох ключових елементів:

Використання високопродуктивних моделей із відкритими вагами (Open-Weights).

Робота виключно у межах суверенної європейської хмарної інфраструктури - це унеможливлює транскордонний витік даних.

Платформу вже протестували 5000 бета-користувачів.

Наразі система використовує такі базові рішення:

Текстові моделі: Gemma 4 (Google), Qwen 3.5/3.7 (Alibaba Group), gpt-oss-120b (OpenAI) та інструменти від Mistral AI.

Генерація зображень: модель Flux від компанії Black Forest Labs.

Розробники підкреслюють свою гнучкість та планують інтегрувати нові open-weight архітектури, щойно вони демонструватимуть вищі результати.

Конфіденційність, інтерфейс та тарифна сітка

Головним аргументом на користь eustella є архітектура безпеки: користувачі зберігають повний контроль над інформацією, а створення споживчих профілів чи трекінг повністю виключені.

Фізично всі сервери платформи розташовані на території ЄС (зокрема у Берліні та Франкфурті) і обслуговуються німецьким провайдером IONOS CLOUD.

При цьому навіть оператор хмари не має доступу до даних - уся інформація зберігається в зашифрованому вигляді і ніяк не використовується для навчання сторонніх ШІ-моделей.

Доступ до сервісу eustella можливий як через мобільні додатки для iOS та Android, так і безпосередньо через веб-браузер. Платформа підтримує групові чати та функцію веб-пошуку.

Після завершення етапу бета-тестування компанія фіналізувала сітку тарифних планів. Користувачам доступний безкоштовний акаунт (Free Account) з базовими лімітами використання, обсяги якого будуть протестовані найближчим часом.

Крім нього, передбачено три рівні платної підписки: найдешевший тарифний план коштує 5,99 євро на місяць та пропонує ліміт запитів, який у чотири рази перевищує можливості безкоштовної версії, а також два додаткові преміальні рівні для більш активного використання.

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AI:AT як інкубатор інновацій

Офіс eustella розташований безпосередньо у коворкінгу AI:AT Coworking Hub у Відні. Цей простір функціонує як фізичний центр для комунікації, обміну знаннями та практичної реалізації амбітних технологічних проєктів.

На базі хабу діє модель "єдиного вікна" (one-stop shop) для розвитку ШІ в Австрії, яка є інтеграційною ланкою з ширшою загальноєвропейською мережею AI Factories.

Фабрика надає комплексний супровід для молодих компаній та корпоративних спін-оффів протягом усього їхнього шляху - від первинної ідеї та створення прототипу (Proof of Concept) до фінального масштабування, аналітики даних, навчання персоналу та виходу на ринок.

Підтримка та фінансування

Національна фабрика AI Factory Austria AI:AT функціонує у межах спільного європейського підприємства з розвитку високопродуктивних обчислень EuroHPC Joint Undertaking.

Проєктом спільно керують Австрійський інститут технологій (AIT) та компанія Advanced Computing Austria (ACA) за участі широкого загальнонаціонального консорціуму.

До складу консорціуму увійшли провідні наукові та дослідницькі інституції країни, серед яких

Віденський технічний університет (TU Wien),

Віденський університет,

Інститут науки і технологій Австрії (ISTA),

Австрійська академія наук (ÖAW),

високотехнологічний інкубатор INiTR,

Центр спостереження за Землею (EODC).

Проєкт отримав офіційне співфінансування від Європейського Союзу через грантову програму Horizon Europe, а також пряму фінансову підтримку від уряду Австрії через інвестиційні інституції BMK та FFG.