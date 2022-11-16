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WTA не проводитиме жіночих тенісних турнірів у Росії: відомі терміни

Фото: Вероніка Кудерметова нескоро виступить на батьківщині (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) вирішило не вносити турніри в російських містах у календар туру на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Жіночих змагань у Росії в актуальному графіку прийдешнього сезону немає. Натомість визначилися дати чотирьох турнірів "Великого шолома".

Російські міста втратили право на проведення престижних змагань. Зокрема, в календарі на сезон-2023 відсутній турнір WTA 500 у Санкт-Петербурзі, який цьогоріч встигли провести до повномасштабного вторгнення РФ до України. Не знайшлося місця в розкладі і скасованому в 2022 році Кубку Кремля.

Тим часом перший мейджор у 2023-му – Australian Open – зіграють 16-29 січня. Наприкінці травня-на початку червня відбудеться "Ролан Гаррос", 3-16 липня – Вімблдонський турнір, а в кінці серпня розпочнеться Відкритий чемпіонат США (28 серпня-10 вересня).

Жіноча тенісна асоціація однією з перших відреагувала на ескалацію війни. Зокрема, білоруські та російські тенісистки виступають під нейтральними прапорами, їхні збірні відсторонені, а організатори окремих турнірів (наприклад, Вімблдона) взагалі відмовилися від запрошення представниць країн-агресорок.

До слова, француженка Гарсія тріумфувала на WTA Finals в американському Техасі.

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