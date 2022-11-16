WTA не будет проводить женских теннисных турниров в России: известны сроки

Женских соревнований в России в актуальном графике грядущего сезона нет. Зато определились даты четырех турниров "Большого шлема".

Российские города лишились права на проведение престижных соревнований. В частности, в календаре на сезон-2023 отсутствует турнир WTA 500 в Санкт-Петербурге, который в этом году успели провести до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Не нашлось места в расписании и отмененному в 2022 году Кубку Кремля.

Тем временем первый мэйджор в 2023-м – Australian Open – сыграют 16-29 января. В конце мая-начале июня состоится "Ролан Гаррос", 3-16 июля – Уимблдонский турнир, а в конце августа начнется Открытый чемпионат США (28 августа-10 сентября).

Женская теннисная ассоциация одной из первых отреагировала на эскалацию войны. В частности, белорусские и российские теннисистки выступают под нейтральными флагами, их сборные отстранены, а организаторы отдельных турниров (например, Уимблдона) вообще отказались от приглашения представительниц стран-агрессорок.