Півфіналістка US Open виграла Підсумковий турнір WTA

Французька тенісистка Каролін Гарсія тріумфувала на WTA Finals 2022 року в американському Техасі, здолавши у фіналі білоруску Аріну Сабалєнка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA Finals, фінал

Сабалєнка – Гарсія – 0:2 (6:7, 4:6)

Переможниця впоралася з опором суперниці за два сети. На перший довелося витрати 56 хвилин. Сабалєнка та Гарсія йшли на рівних, не віддавши опонентці жодного гейму на власній подачі. Але на тай-брейку хтось мав перемогти.

Тут інтрига трималася до останнього. Спершу були гойдалки, далі – француженка не реалізувала 3 (!) сет-пойнти. Та все ж, Гарсія зуміла дотиснути білоруську тенісистку на її подачі (7:4) та повела за партіями.

Ключовим у другому сеті став стартовий гейм. Уродженка передмістя Парижа відразу оформила брейк, а потім стабільно брала всі свої подачі. Цього вистачило, аби здолати Сабалєнка, хоч та і пручалася у геймі, що став вирішальним. Однак, із третьої спроби Гарсія реалізувала матч-пойнт.

Перемога на цьогорічному Підсумковому турнірі наразі стала найбільшим досягненням французької тенісистки. Упродовж року вона дійшла до 4-го раунду Вімблдона та півфіналу Відкритого чемпіонату США. Гарсія у 2022 році також виграла турніри в Бад-Гомбурзі, Варшаві та Цинциннаті.