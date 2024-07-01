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WSJ пише про загрозу "смертельного літа" на фронті. В ЗСУ відреагували

Понеділок 01 липня 2024 15:14
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WSJ пише про загрозу "смертельного літа" на фронті. В ЗСУ відреагували Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останнього місяця ворог активізував свої зусилля на різних напрямках. Кількість боїв зросла більше ніж вдвічі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Смертельне літо"

The Wall Street Journal написало про те, що Україну й Росію очікує так зване "смертельне літо", під час якого обидві сторони матимуть великі втрати і ймовірно не зможуть домогтись вирішального перелому.

Зазначається, що для України наразі завданням буде утримати позиції зі свіжою західною зброєю. Водночас Росія продовжить застосовувати звичну для неї тактику: м'ясні штурми заради невеликих успіхів.

Що кажуть у ЗСУ

За словами Волошина, у порівнянні з травнем червень й справді був дуже активним та гарячим. Серед напрямків:

  • Курахівський;
  • Краматорський;
  • Покровський.

Загалом по лінії фронту відбулось більше тисяч бойових зіткнень.

"За попередній місяць було майже 1 тис. 952 і ще попередній - було 732 бойових зіткнень. Тобто, це говорить про те, що ворог активізував свої зусилля на різних напрямках", - додав він

Волошин також розповів й те, що росіяни активізувались на Торецькому напрямку. За минулий тиждень там ворог провів 114, але успіху не мав.

"Свої прогнози такого плану я давати не буду. Це будуть давати аналітики й експерти і звісно - Головне управління розвідки з даними, фактами і цифрами. Однак скажу, що за минулий тиждень і за минулий місяць втрати у ворога чималі", - заявив Волошин коментуючи публікацію WSJ.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони відновили раніше втрачені позиції поблизу Кремінної й, можливо, оточили в районі агрегатного заводу у Вовчанську російських десантників.

Ознайомитись з ранковим зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) можна за посиланням.

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