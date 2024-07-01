WSJ пишет об угрозе "смертельного лета" на фронте. В ВСУ отреагировали

В течение последнего месяца враг активизировал свои усилия на разных направлениях. Количество боев выросло более чем вдвое

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Смертельное лето"

The Wall Street Journal написало о том, что Украину и Россию ожидает так называемое "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери и вероятно не смогут добиться решающего перелома.

Отмечается, что для Украины сейчас задачей будет удержать позиции со свежим западным оружием. В то же время Россия продолжит применять привычную для нее тактику: мясные штурмы ради небольших успехов.

Что говорят в ВСУ

По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим. Среди направлений:

Кураховское;

Краматорское;

Покровское.

Всего по линии фронта состоялось более тысяч боевых столкновений.

"За предыдущий месяц было почти 1 тыс. 952 и еще предыдущий - было 732 боевых столкновений. То есть, это говорит о том, что враг активизировал свои усилия на разных направлениях", - добавил он

Волошин также рассказал и то, что россияне активизировались на Торецком направлении. За прошедшую неделю там враг провел 114, но успеха не имел.

"Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны восстановили ранее утраченные позиции вблизи Кременной и, возможно, окружили в районе агрегатного завода в Волчанске российских десантников.

Ознакомиться с утренней сводкой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно по ссылке.