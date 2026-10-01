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Україна вперше застосувала балістику FP-7: Зеленський показав відео

18:47 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Іван Носальський
Україна вперше застосувала балістику FP-7: Зеленський показав відео Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
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Українські воїни вперше завдали удару по ворогові балістичною ракетою FP-7, яку виготовила компанія Fire Point.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат", - написав президент.

За його словами, Україна вироблятиме такі ракети.

Більш докладних деталей атаки глава української держави не розкрив.

Ракета FP-7

Нагадаємо, ракету FP-7 компанії Fire Point представили у 2025 році, а в лютому 2026 року вже з'явилося відео випробувального запуску ракети з наземної платформи.

FP-7 призначена для ураження наземних цілей на відстані до 200 км. Ракета може нести бойову частину вагою до 150 кг, а заявлена ​​точність становить до 14 метрів. Максимальна швидкість – 1500 м/с, висота польоту – до 65 км.

У вересні Fire Point повідомила, що FP-7 перейшла до військових випробувань. За словами генерального директора компанії Ірини Терех, ракета на цей момент пройшла два попередні етапи випробувань - наземні та лабораторні перевірки, а також льотні випробування.

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