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WSJ дізналось, коли Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія не планує безпосередньо передавати танки Україні доти, доки не приєднається до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопоставленого представника Північноатлантичного альянсу, яку приводить The Wall Street Journal.

За його словами, влада Фінляндії дала зрозуміти, що прямі поставки танків Україні, ймовірно, відкладаються доти, доки країна офіційно не приєднається до НАТО.

При цьому навіть після вступу до альянсу Фінляндія, у розпорядженні якої є близько 240 танків, зможе передати лише невелику кількість. Видання наголошує на тому, що на цей момент приєднання Фінляндії до НАТО відкладається через позицію Туреччини.

Раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявляв, що республіка візьме участь у постачанні Україні танків Leopard, проте її внесок буде невеликим.

Нагадаємо, що Фінляндія розглядає питання передачі танків Leopard Україні, але доречніше буде створити спільний підрозділ разом з Європейськими партнерами. Водночас Фінляндія може тренувати українських військових.

До цього повідомлялось, що Фінляндія розгляне можливість передачі бойових танків Leopard 2 Україні, якщо кілька країн наважаться на цей крок.

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