WSJ узнало, когда Финляндия может передать Украине танки Leopard 2

Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, которое приводит The Wall Street Journal .

По его словам, власти Финляндии дали понять, что прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются, пока страна официально не присоединится к НАТО.

При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой около 240 танков, сможет передать лишь небольшое количество. Издание отмечает, что в настоящее время присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что республика примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет невелик.