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WSJ узнало, когда Финляндия может передать Украине танки Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, которое приводит The Wall Street Journal.

По его словам, власти Финляндии дали понять, что прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются, пока страна официально не присоединится к НАТО.

При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой около 240 танков, сможет передать лишь небольшое количество. Издание отмечает, что в настоящее время присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что республика примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет невелик.

Напомним, что Финляндия рассматривает вопрос передачи танков Leopard Украине, но более уместно будет создать совместное подразделение вместе с Европейскими партнерами. В то же время, Финляндия может тренировать украинских военных.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Leopard 2 Украине, если несколько стран отважатся на этот шаг.

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