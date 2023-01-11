У Фінляндії назвали умову для передачі танків Leopard Україні

Фінляндія розгляне можливість передачі бойових танків Leopard 2 Україні, якщо кілька країн наважаться на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Фінляндія має в експлуатації танки Leopard 2. Однак, за словами неназваного джерела, Гельсінкі не ухвалював рішень щодо їх передачі.

Співбесідник зазначив, що рішення може бути розглянуте, якщо з'явиться група з кількох країн, які підтримують такі поставки.

Зараз політичне керівництво Фінляндії чекає на рішення від Німеччини та інших великих країн. При цьому країна не планує першою ухвалювати рішення про передачу танків.

Зазначається, що в країні сьогодні є близько 200 танків Leopard 2.