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У Фінляндії назвали умову для передачі танків Leopard Україні

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Середа 11 січня 2023 09:51
У Фінляндії назвали умову для передачі танків Leopard Україні Фото: у Фінляндії назвали умову для передачі танків Leopard Україні (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Фінляндія розгляне можливість передачі бойових танків Leopard 2 Україні, якщо кілька країн наважаться на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Фінляндія має в експлуатації танки Leopard 2. Однак, за словами неназваного джерела, Гельсінкі не ухвалював рішень щодо їх передачі.

Співбесідник зазначив, що рішення може бути розглянуте, якщо з'явиться група з кількох країн, які підтримують такі поставки.

Зараз політичне керівництво Фінляндії чекає на рішення від Німеччини та інших великих країн. При цьому країна не планує першою ухвалювати рішення про передачу танків.

Зазначається, що в країні сьогодні є близько 200 танків Leopard 2.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен вже заявляв, що його країна має передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Однак поки що невідомо, що саме входитиме до нового пакету.

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