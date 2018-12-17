WP представила прямые доказательства вмешательства России в выборы США

Иллюстративное фото (GettyImages)

Доказательства получены по заказу комитета по разведке сената США

The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Это данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США, передает РБК-Украина со ссылкой на WP.

Расследование проводили Оксфордский университет и аналитики компании Graphika. Как слкдет из копии документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе, те страницы в соцсетях, которые пропагировали поддержку Дональда Трампа, за рекламу расплачивались рублями и использовали номера телефонов российских мобильных операторов.

Кроме того, в логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований. По информации авторов доклада, это прямые доказательства вмешательства Росии.

"Все сообщения (в соцсетях, - ред.) были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном счете отговорить от голосования", - цитирует WP текст доклада.

Университет и компания Graphika избрали целями расследования работу российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Как пишет WP, по итогам анализа нескольких миллионов постов в соцсетях установлено, что их активность по совпадала времени с ключевыми событиями в политике США. В частности, речь идет о датах дебатов кандидатов в президенты в 2016 году и съездов партий.

Целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. В частности, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: "Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?"

Данные для анализа получены от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период до середины 2017 года, когда соцсети начали собственные расследования деятельности российских ботов. Также были проанализированы данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назвав его расследование президентских выборов 2016 года незаконной "охотой на ведьм".