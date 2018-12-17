WP представила прямі докази втручання Росії у вибори США

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Докази отримані за замовленням комітету з розвідки сенату США

The Washington Post опубліковала нові докази втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів в 2016 році. Це дані розслідування, проведеного за замовленням комітету з розвідки сенату США, передає РБК-Україна з посиланням на WP.

Розслідування проводили Оксфордський університет і аналітики компанії Graphika. Як слкдет з копії документа, який повинен бути офіційно опублікована на цьому тижні, ті сторінки у соцмережах, які пропагировали підтримку Дональда Трампа, за рекламу розплачувалися рублями і використовували номери телефонів російських мобільних операторів.

Крім того, в логах комп'ютерів також були знайдені IP-адреси, зареєстровані в Санкт-Петербурзі, де базується російське Агентство інтернет-досліджень. За інформацією авторів доповіді, це прямі докази втручання Росії.

"Всі повідомлення (в соцмережах, - ред.) були явно створені в інтересах Республіканської партії і в особливості Дональда Трампа... Трамп найчастіше згадується в інформаційних кампаніях, спрямованих на електорат консервативних і правих поглядів, і ці повідомлення спонукали групи виборців підтримати його. Для основних груп виборців, які могли становити загрозу для Трампа, були підготовлені інші повідомлення, за допомогою яких їх намагалися заплутати, відвернути і в кінцевому рахунку відрадити від голосування", - цитує WP текст доповіді.

Університет і компанія Graphika обрали цілями розслідування роботу російського Агентства інтернет-досліджень і діяльність російських ботів і фейкових сторінок. Як пише WP, за підсумками аналізу декількох мільйонів постів в соцмережах встановлено, що їх активність по часу збігалася з ключовими подіями в політиці США. Зокрема, йдеться про дати дебатів кандидатів у президенти в 2016 році і з'їзди партій.

Метою подібної інтернет-активності була активізація боротьби за право на зброю і проти імміграції. Зокрема, сторінка руху за права чорношкірого населення BlackMatters US просувалася з допомогою наступного рекламного повідомлення в Google: "Копи вбивають чорних дітей. Ви впевнені, що ваш син не буде наступним?"

Дані для аналізу отримані від компаній Facebook, Twitter і Google. Вони охоплюють період до середини 2017 року, коли соцмережі почали власні розслідування діяльності російських ботів. Також були проаналізовані дані, передані комітетом з розвідки палати представників США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, назвавши його розслідування президентських виборів 2016 року незаконною "полюванням на відьом".