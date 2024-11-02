WP дізналась, як в Україні ставляться до можливості перемоги Трампа на виборах в США

Вже цього місяця в США відбудуться вибори президента, результат яких вплине і на Україну. Однак українські чиновники відкидають думку про те, що перемога колишнього президента США Дональда Трампа стане катастрофічною для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, українські чиновники відкидають думку про те, що перемога Трампа буде катастрофічною для Києва, і бояться такої можливості. Натомість в офісі українського президента Володимира Зеленського оптимістично налаштовані щодо того, що український лідер може вплинути на Трампа, якщо між ними встановиться особистий зв'язок.

Анонімний український чиновник, який працював в уряді Зеленського під час президентства Трампа навіть зазначив, що адміністрація Зеленського більше пов'язана з Трампом.

За словами чиновника, Зеленський завжди бачив схожість між собою і Трампом, що, на думку українського президента, допомогло б їм побудувати добрі стосунки. Обидва прийшли до влади, маючи нетипове походження поза політичною системою: Трамп походить зі світу бізнесу, а Зеленський був актором і коміком.

Заяви Трампа щодо завершення війни

Видання нагадало, що Трамп неодноразово заявляв, що в разі перемоги на виборах допоможе Україні та Росії швидко укласти угоду про припинення війни, але не пропонував конкретних деталей. Його візаві, Джей Ді Венс, якого багато українських чиновників сприймають з підозрою, говорив про мирний план, який би заморозив нинішні лінії фронту, залишивши значну частину країни в руках Росії.

Натомість в інтерв'ю скандинавським журналістам Зеленський, схоже, відповів на слова Трампа про швидке рішення.

"Ми також на боці України: "Ми також на боці швидкого мирного вирішення, але ми не повинні платити за це. Ми не є агресорами. Росія - агресор; вони повинні заплатити", - наголосив глава України.

Двоє інших українських посадовців заявили, що, хоча меседжі Трампа щодо України були негативними, вони вважають, що це лише передвиборча риторика і не обов'язково корелюватиметься з його діями на посаді.