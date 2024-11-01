ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп подав до суду на Гарріс, вимагає багатомільярдну компенсацію

П'ятниця 01 листопада 2024 01:01
UA EN RU
Трамп подав до суду на Гарріс, вимагає багатомільярдну компенсацію Фото: Дональд Трамп і Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав до суду на телеканал CBS через інтерв'ю з Камалою Гарріс. Воно вийшло в ефір програми новин "60 хвилин" і начебто "вводило глядачів в оману".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У поданій в четвер, 31 жовтня, до федерального суду Північного округу Техасу скарзі зазначається, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.

Версія, що вийшла в ефір під час програми "60 хвилин" 6 жовтня, не вміщувала інформацію, що в позові називається "словесним салатом" - відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа до програми "60 хвилин" не відповідають дійсності. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися", - зазначив CBS News.

У позові суд присяжних вимагають відшкодувати збитки на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому йдеться про порушення закону штату Техас, що забороняє неправдиві дії у веденні бізнесу.

Трамп неодноразово критикував телеканал під час передвиборчої кампанії через цей епізод та погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання президентом.

Раніше у CBS заявили, що Трамп відмовився від запланованого інтерв'ю з програмою "60 хвилин".

Вибори президента США

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори.

Головними суперниками перегонів є Камала Гарріс від демократів і Дональд Трамп від республіканців.

За даними останніх соцопитувань, рейтинги Гарріс і Трампа практично зрівнялися.

У разі програшу Трампа, в низці "хитких" штатів, які завжди визначають результати перегонів, не виключені акти насильства його фанатів.

На думку політолога Володимира Фесенка, для України небезпека нинішніх виборів полягає навіть не у перемозі Трампа, а в політичній кризі, що може спалахнути після голосування через майже однаковий рейтинг кандидатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Камала Гарріс
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Топ-5 фактів про виборчу кампанію 2024 року
Топ-5 фактів про виборчу кампанію 2024 року