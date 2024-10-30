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У хитких штатах США побоюються насильства у разі програшу Трампа, - соцопитування

Середа 30 жовтня 2024 22:59
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У хитких штатах США побоюються насильства у разі програшу Трампа, - соцопитування Фото: Дональд Трамп, кандидат у президенти США від республіканців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У разі програшу на виборах президента США Дональда Трампа можливі акти насильства його фанатів. Так вважають жителі хитких штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування The Washington Post та Schar School.

Респондентами виступили понад 5 тисяч виборців у семи хитких штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні.

Згідно з результатами опитування, 57% виборців дуже або дещо стурбовані тим, що фанати Трампа можуть застосувати насильство, якщо він програє на виборах. У той же час 31% вважає, що шанувальники Камали Гарріс вдадуться до насильства.

При цьому 66% не впевнені, що Трамп зможе змиритися з поразкою і 69% впевнені, що Гарріс зможе змиритися у разі програшу.

Соцопитування свідчить, що 45% припускають, що Трамп правитиме країною як диктатор. Серед виборців Гарріс у цьому впевнені 85%.

Варто зауважити, що хиткі штати - ті штати, в яких перед виборами спостерігається приблизно рівний рівень підтримки кандидатів у президенти від республіканців і демократів.

Вибори у США

Варто зауважити, що вибори до США заплановані на 5 листопада. Головними кандидатами є Дональд Трамп та Камала Гарріс.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Трамп незначно обганяє Гарріс.

Більш детально про те, як проходитимуть вибори і коли стануть відомі результати - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Вибори в США
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
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