Может быть "wow-эффект", а может немного дольше: Ким о контрнаступлении ВСУ на юге

"Это вопрос, который вы задаете, связанный с тем, что все - абсолютно все, и я едва ли не первый - хотим освободить наши территории Украины. И поэтому внимание приковано к этому вопросу. Но решение, которое принимает высшее руководство по действиям - оно ежедневно может меняться, в зависимости от оперативной ситуации на фронте. Потому об этом говорить или планировать нет никакого смысла", - объяснил он.

При этом Ким предположил, что может быть как "wow-эффект", а может быть немного длиннее, это касается и людей.

"Мы же не оккупанты российские, которые не считают в переднем окопе "ордлошников" своих. У нас каждый человек - это человек, которого мы очень не хотим потерять. Потому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, и поэтому я не могу и не буду об этом говорить", - добавил глава региона.

Что известно о контрнаступлении ВСУ на юге

29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию.