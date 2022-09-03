UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может быть "wow-эффект", а может немного дольше: Ким о контрнаступлении ВСУ на юге

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Решение о контрнаступлении украинской армии принимает высшее руководство, в зависимости от ситуации. Поэтому можно ожидать как "wow-эффект", так и более длинные по времени боевые действия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Это вопрос, который вы задаете, связанный с тем, что все - абсолютно все, и я едва ли не первый - хотим освободить наши территории Украины. И поэтому внимание приковано к этому вопросу. Но решение, которое принимает высшее руководство по действиям - оно ежедневно может меняться, в зависимости от оперативной ситуации на фронте. Потому об этом говорить или планировать нет никакого смысла", - объяснил он.

При этом Ким предположил, что может быть как "wow-эффект", а может быть немного длиннее, это касается и людей.

"Мы же не оккупанты российские, которые не считают в переднем окопе "ордлошников" своих. У нас каждый человек - это человек, которого мы очень не хотим потерять. Потому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, и поэтому я не могу и не буду об этом говорить", - добавил глава региона.

Что известно о контрнаступлении ВСУ на юге

29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49 050 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в Украине