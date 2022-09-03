ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Как сообщалось, российские военные по данным на утро субботы, 3 сентября, обстреляли Днепропетровскую область ракетами и "Градами". Но ВСУ удалось сбить все 5 ракет, которые оккупанты направили на Днепр.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.

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