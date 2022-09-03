Может быть "wow-эффект", а может немного дольше: Ким о контрнаступлении ВСУ на юге
Решение о контрнаступлении украинской армии принимает высшее руководство, в зависимости от ситуации. Поэтому можно ожидать как "wow-эффект", так и более длинные по времени боевые действия.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Это вопрос, который вы задаете, связанный с тем, что все - абсолютно все, и я едва ли не первый - хотим освободить наши территории Украины. И поэтому внимание приковано к этому вопросу. Но решение, которое принимает высшее руководство по действиям - оно ежедневно может меняться, в зависимости от оперативной ситуации на фронте. Потому об этом говорить или планировать нет никакого смысла", - объяснил он.
При этом Ким предположил, что может быть как "wow-эффект", а может быть немного длиннее, это касается и людей.
"Мы же не оккупанты российские, которые не считают в переднем окопе "ордлошников" своих. У нас каждый человек - это человек, которого мы очень не хотим потерять. Потому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, и поэтому я не могу и не буду об этом говорить", - добавил глава региона.
Что известно о контрнаступлении ВСУ на юге
29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.
Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49 050 солдат.
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