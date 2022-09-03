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Може бути "wow-ефект", а може трохи довше: Кім про контрнаступ ЗСУ на півдні

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Миколаїв, Субота 03 вересня 2022 12:24
Може бути "wow-ефект", а може трохи довше: Кім про контрнаступ ЗСУ на півдні Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Юлія Акімова, Наталія Гурковська

Рішення про контрнаступ української армії приймає вище керівництво, в залежності від ситуації. Тому можна очікувати як "wow-ефект", так і довші за часом бойові дії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Це питання, яке ви задаєте, пов'язане з тим, що всі - абсолютно всі, і я чи не перший - хочемо звільнити наші території України. І тому увага прикута до цього питання. Але рішення, яке приймає вище керівництво щодо дій - воно щодня може змінюватись, залежно від оперативної ситуації на фронті. Тому про це казати чи планувати немає ніякого сенсу", - пояснив він.

При цьому Кім припустив, що може бути як "wow-ефект", а може бути трохи довше, це стосується і людей.

"Ми ж не окупанти російські, які не рахують в передньому окопі "ордлошників" своїх. У нас кожна людина - це людина, яку ми дуже не хочемо втратити. Тому ці плани та прогнози змінюються щодня, це відповідальність Генштабу, тому я не можу і не буду про це казати", - додав очільник регіону.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на півдні

29 серпня українські захисники розпочали бої за Херсон. В результаті росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 49 050 солдатів.

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