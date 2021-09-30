World Athletics и МОК начали расследовать инцидент с Тимановской на ОИ-2020

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международный олимпийский комитет начали расследование инцидента с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, который произошел на Олимпиаде в Токио. Белорусские чиновники хотели силой вернуть ее в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"МОК и Международная федерация легкой атлетики совместно договорились продолжить расследование и открыть официальную процедуру в отношении двух белорусских тренеров", - заявили в World Athletics.

Как известно, 1 августа белорусская спортсменка Тимановская заявила, что ее силой доставили в аэропорт Токио и хотят вернуть в Минск. Это произошло после того, как она публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

В конце концов Тимановской удалось бежать в Польшу, где она получила гуманитарную визу. После этого инцидента два белорусских тренера были отстранены от Олимпийских игр.