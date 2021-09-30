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World Athletics и МОК начали расследовать инцидент с Тимановской на ОИ-2020

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Четверг 30 сентября 2021 21:48
World Athletics и МОК начали расследовать инцидент с Тимановской на ОИ-2020 Фото: Кристина Тимановская, спортсменка (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международный олимпийский комитет начали расследование инцидента с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, который произошел на Олимпиаде в Токио. Белорусские чиновники хотели силой вернуть ее в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"МОК и Международная федерация легкой атлетики совместно договорились продолжить расследование и открыть официальную процедуру в отношении двух белорусских тренеров", - заявили в World Athletics.

Как известно, 1 августа белорусская спортсменка Тимановская заявила, что ее силой доставили в аэропорт Токио и хотят вернуть в Минск. Это произошло после того, как она публично раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

В конце концов Тимановской удалось бежать в Польшу, где она получила гуманитарную визу. После этого инцидента два белорусских тренера были отстранены от Олимпийских игр.

Напомним, после этого скандала Беларусь запретила своим спортсменам выезжать за границу.

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