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Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

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Минск, Среда 18 августа 2021 12:22
Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу Фото: Беларусь опасается дальнейших побегов спортсменов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zerkalo.io.

Сообщается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

Как следует из нее, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.

По данным белорусских СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент министерство официально не комментировало эту информацию.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую после отказа от выступления в другой дисциплине под угрозами пытались силой вернуть в Беларусь.

В дальнейшем убежище ей предоставила Польша, после чего еще несколько спортсменов сбежали из Беларуси.

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