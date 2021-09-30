World Athletics та МОК почали розслідувати інцидент з Тімановською на ОІ-2020
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) та Міжнародний олімпійський комітет почали розслідування інциденту з білоруською спортсменкою Христиною Тімановською, який стався на Олімпіаді в Токіо. Білоруські чиновники хотіли силою повернути її в Мінськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"МОК та Міжнародна федерація легкої атлетики спільно домовилися продовжити розслідування та відкрити офіційну процедуру щодо двох білоруських тренерів", - заявили в World Athletics.
Як відомо, 1 серпня білоруська спортсменка Тімановська заявила, що її силою доставили до аеропорту Токіо та хочуть повернути в Мінськ. Це сталося після того, як вона публічно розкритикувала білоруських спортивних чиновників.
Врешті-решт Тімановській вдалося втекти до Польщі, де вона отримала гуманітарну візу. Після цього інциденту двох білоруських тренерів було відсторонено від Олімпійських ігор.
Нагадаємо, після цього скандалу Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати за кордон.