WizzAir возобновил продажу билетов из России

Венгерский лоукостер WizzAir возобновил продажу билеты из России. Согласно сайту, уже доступны авиабилеты на июнь и на октябрь из Москвы по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты в Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, а также в Абу Даби на октябрь этого года.