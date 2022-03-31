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WizzAir возобновил продажу билетов из России

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Четверг 31 марта 2022 15:56
WizzAir возобновил продажу билетов из России Фото: WizzAir возобновил продажу билетов из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Венгерский лоукостер WizzAir возобновил продажу билеты из России. Согласно сайту, уже доступны авиабилеты на июнь и на октябрь из Москвы по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты в Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, а также в Абу Даби на октябрь этого года.

Отметим, что в конце февраля WizzAir заявил, что приостанавливает полеты из России.

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