WizzAir возобновил продажу билетов из России
Фото: WizzAir возобновил продажу билетов из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Венгерский лоукостер WizzAir возобновил продажу билеты из России. Согласно сайту, уже доступны авиабилеты на июнь и на октябрь из Москвы по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты в Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, а также в Абу Даби на октябрь этого года.
Отметим, что в конце февраля WizzAir заявил, что приостанавливает полеты из России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.