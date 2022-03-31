ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

WizzAir відновив продаж квитків з Росії

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 15:56
WizzAir відновив продаж квитків з Росії Фото: WizzAir відновив продаж квитків з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Угорський лоукостер WizzAir відновив продаж квитки з Росії. Згідно сайту, вже доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви за кількома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на сайті авіакомпанії вже можна придбати квитки в Будапешт і Дебрецен на червень цього року, а також в Абу Дабі на жовтень цього року.

Зазначимо, що наприкінці лютого WizzAir заявив, що призупиняє польоти з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air Російська Федерація
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну