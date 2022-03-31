WizzAir відновив продаж квитків з Росії
Фото: WizzAir відновив продаж квитків з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Угорський лоукостер WizzAir відновив продаж квитки з Росії. Згідно сайту, вже доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви за кількома напрямками.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, на сайті авіакомпанії вже можна придбати квитки в Будапешт і Дебрецен на червень цього року, а також в Абу Дабі на жовтень цього року.
Зазначимо, що наприкінці лютого WizzAir заявив, що призупиняє польоти з Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.