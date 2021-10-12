WizzAir планирует объявить о масштабном расширении деятельности в Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air может расширить свою деятельность на территории Украины. Об этом объявят 13 октября во время запланированной пресконференции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий .

Завтра состоится пресс-конференция авиакомпании Wizz Air, на которой объявят о масштабном расширении деятельности в Украины. Вероятно, что в мероприятии примет участие президент компании Роберт Кэри.

"Во время пресконференции будут объявлены детали этого масштабного расширения деятельности", - пишет пресс-служба Wizz Air