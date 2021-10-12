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WizzAir планирует объявить о масштабном расширении деятельности в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air может расширить свою деятельность на территории Украины. Об этом объявят 13 октября во время запланированной пресконференции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Завтра состоится пресс-конференция авиакомпании Wizz Air, на которой объявят о масштабном расширении деятельности в Украины. Вероятно, что в мероприятии примет участие президент компании Роберт Кэри.

"Во время пресконференции будут объявлены детали этого масштабного расширения деятельности", - пишет пресс-служба Wizz Air

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.

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Wizz AirУкраинаВенгрия