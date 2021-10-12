WizzAir планує оголосити про масштабне розширення діяльності в Україні

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air може розширити свою діяльність на території України. Про це оголосять 13 жовтня під час запланованої пресконференції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Завтра відбудеться пресконференція авіакомпанії Wizz Air, на якій оголосять про масштабне розширення діяльності в України. Ймовірно, що в заході візьме участь президент компанії Роберт Кері.
"Під час пресконференції будуть оголошені деталі цього масштабного розширення діяльності", - пише пресслужба Wizz Air
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Україна та Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.