ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Wizz Air запустит рейсы из Харькова и Львова в Будапешт

Новости » Общество    10.09.2019 - 13:59
Wizz Air запустит рейсы из Харькова и Львова в Будапешт
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейсы будут запускаться летом 2020 года

Авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Сообщается, что в столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, поэтому летом 2020 года оттуда будут запущены 3 новых рейса.
Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланирован с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Львов - Будапешт по средам и воскресеньям в 18:40 и Харьков - Будапешт по понедельникам и пятницам в 22:20.

Напомним, Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова. Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

British Airways отменила рейсы из-за двухдневной забастовки пилотов Wizz Air сообщила о возможных задержках рейсов
Новости Украины Wizz Airаэропортрейсы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь