Wizz Air запустит рейсы из Харькова и Львова в Будапешт

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейсы будут запускаться летом 2020 года

Авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Сообщается, что в столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, поэтому летом 2020 года оттуда будут запущены 3 новых рейса.

Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланирован с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Львов - Будапешт по средам и воскресеньям в 18:40 и Харьков - Будапешт по понедельникам и пятницам в 22:20.

Напомним, Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова. Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.