ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:59
Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейси будуть запускатися улітку 2020 року

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків. Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

Повідомляється, що в столиці Угорщини буде розміщений додатковий літак Airbus A321neo, тому влітку 2020 року звідти будуть запущені 3 нових рейси.
Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт запланований з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.

Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень за маршрутом Львів - Будапешт по середах і неділях о 18:40 і Харків - Будапешт щопонеділка і щоп'ятниці о 22:20.

Нагадаємо, Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова. Рейси будуть запускатися, починаючи з червня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

British Airways скасувала рейси через дводенний страйк пілотів Wizz Air повідомила про можливі затримки рейсів
Новини України Wizz Airаэропортрейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся