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Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов

Новости » Общество    13.06.2019 - 22:58
Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Компания в зимнем сезоне 2019/2020 годов увеличит частоту полетов во Львов

Венгерский лоукостер Wizz Air в зимнем сезоне 2019/2020 годов увеличит частоту полетов во Львов по существующим направлениям на десять рейсов в неделю по сравнению с прошедшей зимней навигацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта Львов.

Изменение частоты коснется пяти направлений. В частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в предстоящем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

Также до пяти рейсов в неделю увеличится частота полетов на маршруте Львов-Вроцлав, с двух до четырех - на линиях Львов-Гданьск и Львов-Берлин.

Из Львова в Дортмунд в зимнем сезоне 2019/2020 годов авиакомпания будет летать три раза в неделю, а не два, как годом ранее.

Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). 

Ранее РБК-Украина писало, что венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршруты из Киева - в Афины и Салоники. Маршрут Киев-Афины будет открыт 21 мая, а рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая.

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