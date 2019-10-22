Wizz Air запускает рейсы из аэропорта Запорожья

Европейский лоукостер Wizz Air объявляет о расширении на украинском рынке и запускает рейсы из аэропорта Запорожья. Об этом говорится в официальном релизе компании.

Сообщается, что в марте 2020 года Wizz Air запускает шесть новых маршрутов из Запорожья. Рейсы будут выполняться самолетами Airbus A321 и A320 дважды в неделю и соединять Международный аэропорт "Запорожье" с Веной (Австрия), Будапештом (Венгрия), Вильнюсом (Литве), а также польскими Гданськом, Краковом и Вроцлавом.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новых маршрута из Украины. Как заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

Кроме того, сообщалось, что украинское правительство планирует в течение пяти лет выйти на 60-63% пассажирских авиаперевозок по модели лоукоста. Также стало известно, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили Ryanair.