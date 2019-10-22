Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя

Європейський лоукостер Wizz Air оголошує про розширення на українському ринку і запускає рейси з аеропорту Запоріжжя. Про це йдеться в офіційному релізі компанії.

Повідомляється, що в березні 2020 року Wizz Air запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя. Рейси будуть виконуватися літаками Airbus A321 і A320 двічі на тиждень і з'єднувати Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з Віднем (Австрія), Будапештом (Угорщина), Вільнюсом (Литві), а також польськими Гданськом, Краковом і Вроцлавом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нових маршрути з України. Як заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона в Європу, який запустять взимку.

Крім того, повідомлялося, що український уряд планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень по моделі лоукосту. Також стало відомо, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили Ryanair.