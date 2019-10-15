ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине могут отменить НДС на внутренние авиаперевозки

Новости » Общество    15.10.2019 - 11:50
В Украине могут отменить НДС на внутренние авиаперевозки
Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

На внутренний рынок Украины пригласили Ryanair

В Украине для привлечения новых компаний к внутренним авиаперевозкам могут отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на эти перевозки. Об этом на брифинге рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нынешний состав правительства планирует в течение пяти лет выйти на 60-63% пассажирских авиаперевозок по модели лоукоста. Он также отметил, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

"Для этого государство в ближайшее время предложит стимулирующие вещи в виде ликвидации НДС на внутренние авиаперевозки. Соответственно, это снизит стоимость на внутренние авиаперевозки и будет стимулировать развитие рынка", - добавил министр.

Криклий также заявил о планах в три раза повысить авиамобильность украинцев.

"Сейчас это 5%. Мы планируем нарастить до 15%. Конечно, крупные партнеры нам будут в данном случае важной помощью", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair в апреле 2020 году запустит новый рейс из Львова в Будапешт (Венгрия).

Кроме того, стало известно, что Ryanair в конце октября запустит новый рейс из Одессы в Будапешт.

Уволили руководителей Украинского Дунайского пароходства и Одесского порта Криклий объяснил слова о пассажирских перевозках с Крымом
Новости Украины НДСавиаперевозкиВладислав Криклий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь