В Украине могут отменить НДС на внутренние авиаперевозки

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

На внутренний рынок Украины пригласили Ryanair

В Украине для привлечения новых компаний к внутренним авиаперевозкам могут отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на эти перевозки. Об этом на брифинге рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нынешний состав правительства планирует в течение пяти лет выйти на 60-63% пассажирских авиаперевозок по модели лоукоста. Он также отметил, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

"Для этого государство в ближайшее время предложит стимулирующие вещи в виде ликвидации НДС на внутренние авиаперевозки. Соответственно, это снизит стоимость на внутренние авиаперевозки и будет стимулировать развитие рынка", - добавил министр.

Криклий также заявил о планах в три раза повысить авиамобильность украинцев.

"Сейчас это 5%. Мы планируем нарастить до 15%. Конечно, крупные партнеры нам будут в данном случае важной помощью", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair в апреле 2020 году запустит новый рейс из Львова в Будапешт (Венгрия).

Кроме того, стало известно, что Ryanair в конце октября запустит новый рейс из Одессы в Будапешт.