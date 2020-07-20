Wizz Air запускает новые рейсы из Украины в Италию

Фото: самолет WizzAir ( flickr com)

Маршруты запустят из пяти украинских аэропортов

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии. Некоторые новые рейсы начнут летать с августа и октября, а некоторые - с марта следующего года.

Об этом сообщает avianews.

Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы - по четыре, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.

Так, с августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова - в Милан и Рим.

В октябре запустят авиарейсы из Запорожья и Харькова в Милан.

В следующей году авиакомпания запустит маршруты из Киева в Болонью, Катанию, Милан и Рим, из Харькова - в Венецию, из Львова - в Верону и Катанию, из Одессы - Болонью, Венецию, Милан и Рим.

Напомним, Wizz Air запускает рейсы из Украины в ОАЭ.