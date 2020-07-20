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Wizz Air відкриває нові рейси з України в Італію

Понеділок 20 липня 2020 18:33
Wizz Air відкриває нові рейси з України в Італію
Фото: літак WizzAir ( flickr com)
Автор: Лера Полищук

Маршрути запустять з п'яти українських аеропортів

Угорська авіакомпанія Wizz Air запустить 17 маршрутів з п'яти аеропортів України, міста Італії. Деякі нові рейси почнуть літати з серпня та жовтня, а деякі - з березня наступного року.

Про це повідомляє avianews.

З Києва авіакомпанія запустить шість рейсів, з Львова і Одеси - по чотири, з Харкова - два маршрути, із Запоріжжя - один.

Так, із серпня почнуть здійснюватися польоти з Києва до Венеції і Неаполь, а зі Львова - в Мілан і Рим.

У жовтні запустять авіарейси з Запоріжжя і Харкова в Мілан.

У наступному році авіакомпанія запустить маршрути з Києва в Болонью, Катанію, Мілан і Рим, з Харкова - у Венецію, зі Львова - у Верону і Катанію, з Одеси - Болонью, Венецію, Мілан і Рим.

Нагадаємо, Wizz Air запускає рейси з України до ОАЕ.

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