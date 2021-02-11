Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Болгарию: названа дата

Венгерский лоукост Wizz Air объявил о запуске новых рейсов, которые соединят Киев и болгарский город Бургас. Первый рейс запланирован на 11 июня.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые авиарейсы вводят в связи с открытием сезонной базы в Бургасе.
Первый рейс по новому направлению запланирован на 11 июня. Авиасообщение между городами будет осуществляться в обоих направлениях еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.
Билеты на рейсы уже можно забронировать на сайте Wizz Air. Их стоимость составит около 25 евро.
Также Wizz Air открывает шесть других направлений из Бургаса - в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.
Напомним, SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.
Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.
Кроме того, компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.