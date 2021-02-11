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Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Болгарию: названа дата

Автор: РБК-Украина

Венгерский лоукост Wizz Air объявил о запуске новых рейсов, которые соединят Киев и болгарский город Бургас. Первый рейс запланирован на 11 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новые авиарейсы вводят в связи с открытием сезонной базы в Бургасе.

Первый рейс по новому направлению запланирован на 11 июня. Авиасообщение между городами будет осуществляться в обоих направлениях еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на рейсы уже можно забронировать на сайте Wizz Air. Их стоимость составит около 25 евро.

Также Wizz Air открывает шесть других направлений из Бургаса - в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.

Напомним, SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.

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