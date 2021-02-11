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Wizz Air відкриває нові рейси з Києва в Болгарію: названа дата

Автор: РБК-Україна

Угорський лоукост Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів, які з'єднають Київ і болгарського міста Бургас. Перший рейс запланований на 11 червня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Нові авіарейси вводять у зв'язку з відкриттям сезонної бази в Бургасі.

Перший рейс за новим напрямом запланований на 11 червня. Авіасполучення між містами буде здійснюватись в обох напрямках щотижня щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Квитки на рейси вже можна забронювати на сайті Wizz Air. Їх вартість складе близько 25 євро.

Також Wizz Air відкриває шість інших напрямків з Бургаса - у Дортмунд, Ейндховен, Ліверпуль, Познань, Тель-Авів і Турку.

Нагадаємо, SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Крім того, компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.

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