Wizz Air відкриває нові рейси з Києва в Болгарію: названа дата

Нові авіарейси вводять у зв'язку з відкриттям сезонної бази в Бургасі.

Перший рейс за новим напрямом запланований на 11 червня. Авіасполучення між містами буде здійснюватись в обох напрямках щотижня щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Квитки на рейси вже можна забронювати на сайті Wizz Air. Їх вартість складе близько 25 євро.

Також Wizz Air відкриває шість інших напрямків з Бургаса - у Дортмунд, Ейндховен, Ліверпуль, Познань, Тель-Авів і Турку.