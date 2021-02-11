Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Болгарию: названа дата

Венгерский лоукост Wizz Air объявил о запуске новых рейсов, которые соединят Киев и болгарский город Бургас. Первый рейс запланирован на 11 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Новые авиарейсы вводят в связи с открытием сезонной базы в Бургасе.

Первый рейс по новому направлению запланирован на 11 июня. Авиасообщение между городами будет осуществляться в обоих направлениях еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на рейсы уже можно забронировать на сайте Wizz Air. Их стоимость составит около 25 евро.

Также Wizz Air открывает шесть других направлений из Бургаса - в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.