Wizz Air відкриває нові рейси з Києва в Болгарію: названа дата
Угорський лоукост Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів, які з'єднають Київ і болгарського міста Бургас. Перший рейс запланований на 11 червня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Нові авіарейси вводять у зв'язку з відкриттям сезонної бази в Бургасі.
Перший рейс за новим напрямом запланований на 11 червня. Авіасполучення між містами буде здійснюватись в обох напрямках щотижня щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.
Квитки на рейси вже можна забронювати на сайті Wizz Air. Їх вартість складе близько 25 євро.
Також Wizz Air відкриває шість інших напрямків з Бургаса - у Дортмунд, Ейндховен, Ліверпуль, Познань, Тель-Авів і Турку.
Нагадаємо, SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.
Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Крім того, компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.