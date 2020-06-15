ЕС запустил сервис для планирования путешествий в условиях карантина

На сайте будет собрана актуальная информация об ограничениях для туристов в странах ЕС
Европейский союз запустил сайт Re-open EU, который поможет планировать туристические поездки в условиях карантина. Платформа в режиме реального времени будет предоставлять информацию о действующих ограничениях.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
"Теперь европейцы смогут уверенно планировать свой отпуск, поскольку платформа предоставляет в режиме реального времени информацию о границах, транспортных средствах, ограничениях на поездки, мерах общественного здравоохранения и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение лицевых масок", - говорится в сообщении.
Как отмечается, платформа выступает в качестве ключевого ориентира для всех, кто путешествует по ЕС, поскольку она централизует информацию, собираемую как Европейской комиссией, так и государствами-членами ЕС.
Сайт доступен на всех языках ЕС.
Напомним, страны ЕС постепенно открывают границы для внутренних туристов в условиях карантина.
Ранее ЕК призвала все страны-члены Европейского союза открыть внутренние границы до 15 июня.
Также РБК-Украина писало, что Украина сняла карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты.
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Автор: Максим Зайченко