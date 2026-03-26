Wizz Air повертається в Україну? Авіакомпанія пояснила заяву про пошук пілотів

Авіакомпанія Wizz Air поширила повідомлення про підготовку до відновлення рейсів в Україну - та одразу викликала хвилю запитань. Виявилося, що мова йшла зовсім не про те.
Як повідомляє РБК-Україна, компанія надала відповідь на запит видання.
Wizz Air опублікував оголошення, у якому запрошував долучитися до заходів у чотирьох містах:
У тексті значилося, що компанія "із радістю готується до відновлення польотів в Україні". Багато хто сприйняв це як анонс реальних рейсів.
Фото: оголошення Wizz Air у соцмережах (скриншот)
Wizz Air уточнив: кампанія стосувалася виключно набору персоналу.
"Єдиною метою цієї кампанії було просування кар'єрних можливостей у Wizz Air для громадян України", - йдеться у коментарі компанії.
Враження про скоре відновлення польотів, за словами авіаперевізника, не планувалося створювати.
"Ми прагнемо стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини, і запропонувати численні можливості для подорожей як українцям, так й іноземцям," - сказали у відповіді.
Водночас наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, компанія не може відновити польоти в Україні.
Wizz Air визнав, що формулювання кампанії виявилося невдалим.
