Wizz Air возвращается в Украину? Авиакомпания объяснила заявление о поиске пилотов

Wizz Air возвращается в Украину? Авиакомпания объяснила заявление о поиске пилотов

13:27 26.03.2026 Чт
2 мин
В компании дали ответ, полетит ли Wizz Air из Украины в ближайшее время
aimg Елена Чупровская aimg Катерина Гончарова
Фото: Возобновление полетов в Украине: Wizz Air сделал официальное заявление (facebook.com/wizzair3)

Авиакомпания Wizz Air распространила сообщение о подготовке к возобновлению рейсов в Украину - и сразу вызвала волну вопросов. Оказалось, что речь шла совсем не о том.

Как сообщает РБК-Украина, компания предоставила ответ на запрос издания.

Читайте также: "Не имеют права на чемодан": Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь

Что за кампания и откуда путаница

Wizz Air опубликовал объявление, в котором приглашал присоединиться к мероприятиям в четырех городах:

  • Берлин - 16 апреля
  • Прага - 17 апреля
  • Краков - 22 апреля
  • Варшава - 23 апреля

В тексте значилось, что компания "с радостью готовится к возобновлению полетов в Украине". Многие восприняли это как анонс реальных рейсов.

Фото: объявление Wizz Air в соцсетях (скриншот)

Что на самом деле имели в виду

Wizz Air уточнил: кампания касалась исключительно набора персонала.

"Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины", - говорится в комментарии компании.

Впечатление о скором возобновлении полетов, по словам авиаперевозчика, не планировалось создавать.

"Мы стремимся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину, как только это позволят обстоятельства, и предложить многочисленные возможности для путешествий как украинцам, так и иностранцам," - сказали в ответе.

В то же время сейчас, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, компания не может возобновить полеты в Украину.

Wizz Air признал, что формулировка кампании оказалась неудачной.

Напомним, недавно в Украине создали рабочую группу по аэропортам. Специалисты должны наработать план по поэтапному восстановлению аэропортов.

Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши. Популярный венгерский лоукостер возвращается в Польшу после длительного перерыва.

