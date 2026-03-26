Wizz Air возвращается в Украину? Авиакомпания объяснила заявление о поиске пилотов

Что за кампания и откуда путаница

Wizz Air опубликовал объявление, в котором приглашал присоединиться к мероприятиям в четырех городах:

Берлин - 16 апреля

Прага - 17 апреля

Краков - 22 апреля

Варшава - 23 апреля

В тексте значилось, что компания "с радостью готовится к возобновлению полетов в Украине". Многие восприняли это как анонс реальных рейсов.

Фото: объявление Wizz Air в соцсетях (скриншот)

Что на самом деле имели в виду

Wizz Air уточнил: кампания касалась исключительно набора персонала.

"Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины", - говорится в комментарии компании.

Впечатление о скором возобновлении полетов, по словам авиаперевозчика, не планировалось создавать.

"Мы стремимся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину, как только это позволят обстоятельства, и предложить многочисленные возможности для путешествий как украинцам, так и иностранцам," - сказали в ответе.

В то же время сейчас, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, компания не может возобновить полеты в Украину.

Wizz Air признал, что формулировка кампании оказалась неудачной.