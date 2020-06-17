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Wizz Air скасував 7 рейсів з "Борисполя"

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 11:46
Wizz Air скасував 7 рейсів з "Борисполя"
Фото: термінал в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Частину скасованих рейсів повернули в аеропорт "Київ"

Перенесені рейси з аеропорту "Київ" в "Бориспіль" скасували. Перевезення мав здійснювати лоукостер Wizz Air.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-табло "Борисполя".

Раніше через погану епідситуацію в Києві компанія перенесла рейси зі столичного аеропорту в Жулянах до "Борисполя", який розташований в області.

Наразі скасовані сім рейсів: до Кракова, Варшави, Дортмунду, Будапешту, Талліну, Меммінгену та Копенгагену.

Варто відзначити, що на табло Жулян вказаний виліт двох скасованих у "Борисполі" рейсів з відповідним часом - літак у Дортмунд відправився о 6:40, у Будапешт - о 10:36.

На цей час в аеропорту "Київ" триває реєстрація на рейси в Лутон та Меммінген. Відправка останнього, до речі, також відповідає часу вильоту з "Борисполя". Інші рейси скасовані.Wizz Air скасував 7 рейсів з &quot;Борисполя&quot;

Фото: онлайн-табло аеропорту "Київ" (iev.aero)

Нагадаємо, аеропорт у Києві є базовим для авіакомпаній, але його закрили через продовження карантину в Києві.

Між тим, аеропорт "Бориспіль" продовжує приймати міжнародні рейси, і Wizz Air вирішила перенести частину рейсів в KBP.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Wizz AirБорисполь
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