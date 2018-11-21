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Wizz Air в 2019 году разместит в Украине 10 самолетов

Новости » Инфраструктура    21.11.2018 - 19:28
Wizz Air в 2019 году разместит в Украине 10 самолетов
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

В течение трех-пяти лет этот флот удвоится, заявил Омелян

Венгерская лоу-кост компания Wizz Air планирует разместить в Украине флот из 10 самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Facebook.

"В 2019 мы создаем "Визз Эйр Украина" с флотом из 10 самолетов украинской регистрации, уплатой налогов и созданием сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине. В течение трех-пяти лет этот флот удвоится. Будем работать на внутренних и международных авиарейсах по лоукост-ценам", - сообщил он.

По его словам, компания отметила прозрачность украинского авиарынка, рост экономики и авиаперевозок, а также здоровую конкурентную среду на рынке авиаперевозок в стране.

Напомним, Wizz Air собирается возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина". 

Авиакомпания Wizz Air с 20 апреля 2015 закрыла свою дочернюю компанию в Украине "Визз Эйр Украина", выполнявшую 16 рейсов. Тогда в компании причиной такого шага назвали нестабильность на территории восточной Украины, девальвацию, нестабильность гривны и влияние контроля обмена валюты.

Отметим, что в 2018 году Wizz Air начала возобновлять полеты из Украины. В частности, авиакомпания запустит рейс Харьков-Вена с 25 ноября, что является позитивным сигналом. Также лоу-кост заявил о запуске нового рейса из Киева в Вену (Австрия), который стартовал с 28 ноября.

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