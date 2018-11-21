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Wizz Air в 2019 році розмістить в Україні 10 літаків

Новини » Інфраструктура    21.11.2018 - 19:28
Wizz Air в 2019 році розмістить в Україні 10 літаків
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

Протягом трьох-п'яти років цей флот подвоїться, заявив Омелян

Угорська лоу-кост компанія Wizz Air планує розмістити в Україні флот з 10 літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в Facebook.

"В 2019 ми створюємо "Візз Ейр Україна" з флотом з 10 літаків української реєстрації, сплатою податків і створенням сотень нових високооплачуваних робочих місць в Україні. Протягом трьох-п'яти років цей флот подвоїться. Будемо працювати на внутрішніх та міжнародних авіарейсах з лоукост-цінами", - повідомив він.

За його словами, компанія відзначила прозорість українського авіаринку, зростання економіки і авіаперевезень, а також здорове конкурентне середовище на ринку авіаперевезень в країні.

Нагадаємо, Wizz Air збирається відновити роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна".

Авіакомпанія Wizz Air з 20 квітня 2015 закрила свою дочірню компанію в Україні "Візз Ейр Україна", яка виконувала 16 рейсів. Тоді в компанії причиною такого кроку назвали нестабільність на території східної України, девальвацію, нестабільність гривні і вплив контролю обміну валюти.

Відзначимо, що в 2018 році Wizz Air почала відновлювати польоти з України. Зокрема, авіакомпанія запустить рейс Харків-Відень з 25 листопада, що є позитивним сигналом. Також лоу-кост заявив про запуск нового рейсу з Києва до Відня (Австрія), який стартував з 28 листопада.

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