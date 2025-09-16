Windows 10 перестане отримувати оновлення через 30 днів: що робити користувачам

До закінчення підтримки Windows 10 залишилося 30 днів, і Microsoft нагадує користувачам про оновлення. У "30-денному повідомленні" компанія попереджає, що версія 22H2 перестане отримувати оновлення з 14 жовтня 2025 року .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Що відомо

"14 жовтня 2025 року закінчиться підтримка всіх редакцій Windows 10 22H2 - Home, Pro, Enterprise, Education і IoT Enterprise. Також це дата завершення підтримки Windows 10 2015 LTSB і Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015", - йдеться в повідомленні.

Останнє оновлення безпеки для цих версій вийде в жовтні 2025 року. Після цієї дати пристрої більше не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та попередні оновлення із захистом від нових загроз.

Microsoft зазначає, що користувачі домашніх версій Windows зможуть продовжити підтримку на 12 місяців через програму Extended Security Update (ESU).

Що робити користувачам Windows 10

Якщо ви все ще використовуєте Windows 10, у вас є кілька варіантів.

Продовжити підтримку Windows 10

Існує три офіційні способи продовжити отримувати оновлення безпеки ще рік:

Активувати резервне копіювання Windows (безкоштовно). Налаштування системи синхронізуються з хмарою через OneDrive. Безкоштовний акаунт дає 5 ГБ

Використовувати 1 000 балів Microsoft Rewards (безкоштовно). Бали нараховуються за пошук у Bing, покупки в Microsoft Store, використання Edge і виконання завдань на Xbox

Оплатити 30 доларів за продовження підтримки. Ціна може відрізнятися залежно від країни.

Є також неофіційний метод: за допомогою безкоштовного інструменту UpDownTool можна перевести систему на Windows 10 LTSC 2021, яка отримуватиме оновлення безпеки до 2032 року.

Оновитися до Windows 11

Microsoft рекомендує перейти на Windows 11 - або оновивши наявний ПК, або купивши новий із попередньо встановленою системою. При цьому варто враховувати, що не всі пристрої сумісні з Windows 11, а інтерфейс і функції відрізняються від Windows 10.

Перейти на Linux або Chromebook

Якщо ви не плануєте переходити на Windows 11, можна розглянути альтернативні варіанти. Наприклад, Linux із дистрибутивами Plasma KDE, Linux Mint, Zorin OS і Wubuntu підходить для користувачів Windows 10.

Ще одним варіантом є Chromebook, який підійде для виконання простіших завдань.