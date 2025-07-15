Windows отримає приховану функцію, яка може продовжити життя вашому ноутбуку

Кожен стикався з тривожним моментом, коли індикатор батареї на ноутбуці наближається до нуля, а розетки поблизу немає. Microsoft почала тестувати нову технологію, яка зможе продовжити автономну роботу пристроїв, навіть коли користувач про це не підозрює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Минулого тижня компанія представила у Windows 11 Release Preview так звану "самовідновлювальну" технологію для ПК. Технологія також доступна для тестування в більш експериментальному каналі Canary, де з'явилася ще одна новинка - адаптивна система енергозбереження.

Що це таке

Зазвичай, коли заряд батареї близький до нуля, екран вашого ноутбука тьмяніє - своєрідний "сигнал тривоги". Однак Windows використовує й інші методи економії енергії: призупиняє синхронізацію файлів, вимикає візуальні ефекти та знижує активність фонових процесів.

Тепер адаптивний режим може вмикати такі функції заздалегідь, якщо система "вирішить", що ноутбук простоює або працює з невеликим навантаженням. Серед механізмів - вимкнення прозорості інтерфейсу, пауза для необов'язкових оновлень і обмеження активності фонових додатків. При цьому екран залишається яскравим - користувачеві не потрібно вдивлятися в темряву.

Новий адаптивний режим енергозбереження (фото: Microsoft)

Не для всіх і не відразу

Функція все ще перебуває на ранній стадії тестування. Навіть коли вона з'явиться в широкій версії Windows, активувати її потрібно буде вручну - за замовчуванням вона відключена. Можливо, Microsoft побоюється, що тимчасове відключення OneDrive або інших "хмарних" сервісів заради збереження енергії може викликати невдоволення.

Цікаво, що сучасні ноутбуки з процесорами Snapdragon і Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) вже забезпечують пристойну автономність. Але навіть з урахуванням цього, адаптивне енергозбереження може стати корисною опцією - особливо в дорозі.