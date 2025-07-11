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Microsoft додасть у Windows функцію, на яку чекали мільйони: що вона змінить

П'ятниця 11 липня 2025 13:05
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Microsoft додасть у Windows функцію, на яку чекали мільйони: що вона змінить Windows 11 тепер дає вам змогу видаляти небажані додатки Microsoft автоматично (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Microsoft працює над наступним великим оновленням Windows 11 - воно вийде під назвою 25H2. Одним із найочікуваніших нововведень стане можливість видалення вбудованих додатків Microsoft прямо з системи, без сторонніх утиліт і складних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Раніше для видалення "зайвого" програмного забезпечення користувачам доводилося використовувати PowerShell або сторонні інструменти. Тепер же Microsoft пропонує вбудоване рішення в один клік - через групову політику.

Що можна видалити

Список додатків, які можна буде видалити, включає як розважальні, так і системні компоненти:

  • Feedback Hub
  • Microsoft 365 Copilot
  • Clipchamp
  • Microsoft News
  • Microsoft Photos
  • Пасьянс (Solitaire Collection)
  • Нотатки (Sticky Notes)
  • Microsoft Teams
  • Microsoft To Do
  • MSN Погода
  • Outlook for Windows
  • Paint
  • Quick Assist
  • Ножиці (Snipping Tool)
  • Калькулятор
  • Камера
  • Медіа-плеєр
  • Блокнот
  • Диктофон
  • Windows Terminal
  • Додатки Xbox (Gaming App, Overlay, Identity Provider та ін.).

Хоча нова функція не дає змоги видалити всі попередньо встановлені додатки, це вже серйозний крок назустріч користувачам - як звичайним, так і системним адміністраторам, які давно скаржилися на "захаращеність" Windows.

Хто зможе скористатися

Видалення стандартних додатків Microsoft Store стане доступним разом із релізом Windows 11 25H2. Поки що функція перебуває на етапі тестування і доступна учасникам Dev Channel (програми попередньої оцінки).

Очікується, що на старті функція дасть змогу видаляти тільки фірмові додатки Microsoft, а сторонні програми, як і раніше, потребуватимуть ручного втручання. Крім того, навіть після видалення додатка, ярлики в меню "Пуск" можуть залишатися.

Поки невідомо, чи буде ця можливість доступна користувачам Windows 11 Home, чи вона обмежиться версією Pro. Однак багато хто сподівається, що Microsoft надасть цей інструмент усім, хто хоче оптимізувати свою систему.

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