ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не подобається Windows 11? Ось як повернути інтерфейс Windows 10 за кілька кроків

Субота 12 липня 2025 12:00
UA EN RU
Не подобається Windows 11? Ось як повернути інтерфейс Windows 10 за кілька кроків Інструкція з повернення класичного інтерфейсу Windows 10 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У Microsoft впевнені, що знають, який вигляд має мати ваша Windows. В 11 версії радикально змінився інтерфейс, а налаштування під себе стало складнішим. Повністю повернути вигляд Windows 10 вже не можна, але є кілька налаштувань, які допоможуть зробити систему звичнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Як змінити розташування меню "Пуск"

Одне з головних візуальних нововведень Windows 11 - перенесення меню "Пуск" з лівого кута панелі завдань у центр. На щастя, це можна легко скасувати.

  • Відкрийте меню "Пуск", "Налаштування"
  • Перейдіть у розділ Персоналізація, Панель завдань, Поведінка панелі завдань
  • У пункті "Вирівнювання панелі завдань" виберіть у випадаючому списку "Зліва".

Зміни застосуються відразу - без перезавантаження.

Як прибрати зайві іконки з панелі завдань

Поки ви перебуваєте в налаштуваннях панелі завдань, можна вимкнути непотрібні елементи, додані в Windows 11: Пошук, Подання завдань, Віджети і Чат. Просто переведіть відповідні перемикачі в положення "Вимкнути".

Важливо: якщо ви вимкнете іконку "Пошук", повернути повноцінний пошуковий рядок, як у Windows 10, уже не вийде. Однак сам пошук, як і раніше, буде доступний через поєднання клавіш Win + S.

Як повернути класичне меню "Пуск"

Microsoft залишила користувачам можливість налаштувати розташування меню і приховати іконки, але змінити зовнішній вигляд самого "Пуска" не можна - без допомоги сторонніх програм.

Один із найкращих варіантів - безкоштовна утиліта Open-Shell (раніше називалася Classic Shell). Вона дає змогу повернути класичне меню "Пуск", максимально наближене до Windows 10.

Завантажити програму можна з офіційного сайту проекту.

Під час встановлення обов'язково відключіть модулі Classic Explorer і Classic IE, щоб не змінювати зовнішній вигляд провідника і браузера.

Після встановлення Open-Shell (раніше Classic Shell) відкрийте Open-Shell Menu Settings і виберіть стиль меню Windows 7. Перейдіть у вкладку Skin і встановіть, наприклад, тему Fluent-Metro. Вона нагадує Windows 10 за зовнішнім виглядом, хоча працює за механікою Windows 7.

Важливо: Open-Shell не може повністю повторити меню "Пуск" Windows 10. Воно не підтримує частину функцій і може некоректно відображати іконки.

Start11 (більш зручна платна альтернатива)

Якщо ви шукаєте простий і акуратніший спосіб змінити інтерфейс меню, зверніть увагу на програму Start11 від Stardock. Вона коштує 5 доларів, але не вимагає сторонніх файлів і пропонує сучасний дизайн.

Як повернути панель завдань із Windows 10

Якщо нова панель завдань у Windows 11 вас дратує, спробуйте безкоштовну утиліту Explorer Patcher. Вона відновлює безліч класичних функцій Windows, при цьому зберігаючи переваги Windows 11.

  • Після встановлення зайдіть у налаштування програми та у вкладку Taskbar
  • У полі Taskbar Style виберіть Windows 10.

Ви також зможете змінити відображення годинника, значків і багато іншого - аж до ввімкнення аналогового годинника в стилі Windows 7.

Як змінити іконки на старі з Windows 10

  • Скачайте пакет іконок Windows 10 (наприклад, збірку Build 10125)
  • Помістіть файли в окрему папку
  • Перейдіть у Налаштування, Персоналізація, Теми, Параметри значків робочого столу
  • Замініть потрібні значки, натиснувши "Змінити значок".

Також можна поміняти іконки в окремих папок: Властивості, вкладка Налаштування, Змінити значок.

Деякі системні іконки, наприклад, для дисків і користувацьких папок, змінити не вийде. Для дисків допоможе програма Drive Icon Changer.

Як вимкнути заокруглені кути

Заокруглені кути - частина нового стилю Windows 11. На жаль, змінити це через налаштування системи не можна. Єдиний спосіб - вимкнути апаратне прискорення графіки, але це вплине і на інші візуальні ефекти (включно з прозорістю).

Екстремальний варіант - вимкнення відеокарти через Диспетчер пристроїв. Але цей крок не рекомендується: продуктивність інтерфейсу різко впаде, і багато додатків перестануть працювати.

Поверніть шпалери Windows 10

Хочеться повністю повернути відчуття "десятки"? Встановіть оригінальні шпалери Windows 10. Їх можна завантажити, наприклад, з Imgur у 4K-якості.

Після скачування клікніть правою кнопкою по зображенню і виберіть "Зробити фоном робочого столу". Шпалери зміняться миттєво.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Windows Поради Комп'ютери
Новини
Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ
Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей