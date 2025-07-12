Не подобається Windows 11? Ось як повернути інтерфейс Windows 10 за кілька кроків
У Microsoft впевнені, що знають, який вигляд має мати ваша Windows. В 11 версії радикально змінився інтерфейс, а налаштування під себе стало складнішим. Повністю повернути вигляд Windows 10 вже не можна, але є кілька налаштувань, які допоможуть зробити систему звичнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Як змінити розташування меню "Пуск"
Одне з головних візуальних нововведень Windows 11 - перенесення меню "Пуск" з лівого кута панелі завдань у центр. На щастя, це можна легко скасувати.
- Відкрийте меню "Пуск", "Налаштування"
- Перейдіть у розділ Персоналізація, Панель завдань, Поведінка панелі завдань
- У пункті "Вирівнювання панелі завдань" виберіть у випадаючому списку "Зліва".
Зміни застосуються відразу - без перезавантаження.
Як прибрати зайві іконки з панелі завдань
Поки ви перебуваєте в налаштуваннях панелі завдань, можна вимкнути непотрібні елементи, додані в Windows 11: Пошук, Подання завдань, Віджети і Чат. Просто переведіть відповідні перемикачі в положення "Вимкнути".
Важливо: якщо ви вимкнете іконку "Пошук", повернути повноцінний пошуковий рядок, як у Windows 10, уже не вийде. Однак сам пошук, як і раніше, буде доступний через поєднання клавіш Win + S.
Як повернути класичне меню "Пуск"
Microsoft залишила користувачам можливість налаштувати розташування меню і приховати іконки, але змінити зовнішній вигляд самого "Пуска" не можна - без допомоги сторонніх програм.
Один із найкращих варіантів - безкоштовна утиліта Open-Shell (раніше називалася Classic Shell). Вона дає змогу повернути класичне меню "Пуск", максимально наближене до Windows 10.
Завантажити програму можна з офіційного сайту проекту.
Під час встановлення обов'язково відключіть модулі Classic Explorer і Classic IE, щоб не змінювати зовнішній вигляд провідника і браузера.
Після встановлення Open-Shell (раніше Classic Shell) відкрийте Open-Shell Menu Settings і виберіть стиль меню Windows 7. Перейдіть у вкладку Skin і встановіть, наприклад, тему Fluent-Metro. Вона нагадує Windows 10 за зовнішнім виглядом, хоча працює за механікою Windows 7.
Важливо: Open-Shell не може повністю повторити меню "Пуск" Windows 10. Воно не підтримує частину функцій і може некоректно відображати іконки.
Start11 (більш зручна платна альтернатива)
Якщо ви шукаєте простий і акуратніший спосіб змінити інтерфейс меню, зверніть увагу на програму Start11 від Stardock. Вона коштує 5 доларів, але не вимагає сторонніх файлів і пропонує сучасний дизайн.
Як повернути панель завдань із Windows 10
Якщо нова панель завдань у Windows 11 вас дратує, спробуйте безкоштовну утиліту Explorer Patcher. Вона відновлює безліч класичних функцій Windows, при цьому зберігаючи переваги Windows 11.
- Після встановлення зайдіть у налаштування програми та у вкладку Taskbar
- У полі Taskbar Style виберіть Windows 10.
Ви також зможете змінити відображення годинника, значків і багато іншого - аж до ввімкнення аналогового годинника в стилі Windows 7.
Як змінити іконки на старі з Windows 10
- Скачайте пакет іконок Windows 10 (наприклад, збірку Build 10125)
- Помістіть файли в окрему папку
- Перейдіть у Налаштування, Персоналізація, Теми, Параметри значків робочого столу
- Замініть потрібні значки, натиснувши "Змінити значок".
Також можна поміняти іконки в окремих папок: Властивості, вкладка Налаштування, Змінити значок.
Деякі системні іконки, наприклад, для дисків і користувацьких папок, змінити не вийде. Для дисків допоможе програма Drive Icon Changer.
Як вимкнути заокруглені кути
Заокруглені кути - частина нового стилю Windows 11. На жаль, змінити це через налаштування системи не можна. Єдиний спосіб - вимкнути апаратне прискорення графіки, але це вплине і на інші візуальні ефекти (включно з прозорістю).
Екстремальний варіант - вимкнення відеокарти через Диспетчер пристроїв. Але цей крок не рекомендується: продуктивність інтерфейсу різко впаде, і багато додатків перестануть працювати.
Поверніть шпалери Windows 10
Хочеться повністю повернути відчуття "десятки"? Встановіть оригінальні шпалери Windows 10. Їх можна завантажити, наприклад, з Imgur у 4K-якості.
Після скачування клікніть правою кнопкою по зображенню і виберіть "Зробити фоном робочого столу". Шпалери зміняться миттєво.
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