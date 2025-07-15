Windows получит скрытую функцию, которая может продлить жизнь вашему ноутбуку

Каждый сталкивался с тревожным моментом, когда индикатор батареи на ноутбуке стремится к нулю, а розетки поблизости нет. Microsoft начала тестировать новую технологию, которая сможет продлить автономную работу устройств, даже когда пользователь об этом не подозревает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

На прошлой неделе компания представила в Windows 11 Release Preview так называемую "самовосстанавливающуюся" технологию для ПК. Технология также доступна для тестирования в более экспериментальном канале Canary, где появилась еще одна новинка - адаптивная система энергосбережения.

Что это такое

Обычно, когда заряд батареи близок к нулю, экран вашего ноутбука тускнеет - своеобразный "сигнал тревоги". Однако Windows использует и другие методы экономии энергии: приостанавливает синхронизацию файлов, отключает визуальные эффекты и снижает активность фоновых процессов.

Теперь адаптивный режим может включать такие функции заранее, если система "решит", что ноутбук простаивает или работает с небольшой нагрузкой. Среди механизмов - отключение прозрачности интерфейса, пауза для необязательных обновлений и ограничение активности фоновых приложений. При этом экран остается ярким - пользователю не нужно вглядываться в темноту.

Новый адаптивный режим энергосбережения (фото: Microsoft)

Не для всех и не сразу

Функция все еще находится на ранней стадии тестирования. Даже когда она появится в широкой версии Windows, активировать ее нужно будет вручную - по умолчанию она отключена. Возможно, Microsoft опасается, что временное отключение OneDrive или других "облачных" сервисов ради сохранения энергии может вызвать недовольство.

Интересно, что современные ноутбуки с процессорами Snapdragon и Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) уже обеспечивают приличную автономность. Но даже с учетом этого, адаптивное энергосбережение может стать полезной опцией - особенно в пути.