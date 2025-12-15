Windows 11 отримала одне з найбільших оновлень року: що змінилося

Microsoft випустила одне з наймасштабніших оновлень Windows 11 за цей рік, додавши відразу кілька помітних функцій. Оновлення зачіпає як зовнішній вигляд системи, так і повсякденні сценарії роботи користувачів.

Візуальне поліпшення пошуку Windows

Поле пошуку в Windows отримало новий візуальний вигляд, узгоджений з висотою нового меню "Пуск". Це має усунути деякі невідповідності в дизайні, хоча проблема з перекриттям екрана новим меню все ще зберігається.

Нова функція "Поділитися з Copilot" на панелі завдань

Штучний інтелект Copilot інтегрується в Windows 11 через панель завдань. Опція "Поділитися з Copilot" покаже мініатюру поточного додатка і дасть змогу швидко почати взаємодію з чат-ботом через Copilot Vision. Також покращено плавність переходу між додатками під час наведення миші.

Зміни Windows Spotlight для робочого столу

Функція Windows Spotlight, що відповідає за динамічну зміну шпалер, отримала поліпшення: правий клік по робочому столу тепер швидше відкриває налаштування шпалер, а опція "Вивчити фон" надає додаткову інформацію про поточне зображення.

Можливість відключити панель перетягування

Microsoft спростила відключення функції Drag Tray (панель перетягування), яка дає змогу перетягувати файли догори екрана для швидкого обміну. Після оновлення її можна відключити в розділі Налаштування, Система, Загальний доступ поблизу.

Покращений темний режим у Провіднику

Темний режим Провідника Windows став більш однаковим у діалогових вікнах (копіювання, переміщення, підтвердження). Деякі елементи можуть ще тимчасово не відповідати новому дизайну, але Microsoft продовжує працювати над цим.

Нова картка інформації про пристрій

На стартовій сторінці налаштувань з'явилася вкладка "Інформація про пристрій", де відображаються характеристики процесора, пам'яті, RAM і відеокарти, спрощуючи пошук відомостей про ПК.

Налаштування мобільних пристроїв

У застосунку "Параметри" Windows 11 з'явилося нове меню для роботи з під'єднаними мобільними пристроями: додавання, налаштування та видалення пристроїв стало простішим і наочнішим.

Оновлена сторінка відомостей

Сторінка відомостей отримала переробку: тепер вона містить мініатюру робочого столу, можливість перейменувати ПК і нові розділи з додатковою інформацією.

Розширені налаштування з віртуальними робочими просторами

У розділі "Розширені налаштування" з'явилася сторінка Віртуальні робочі простори, де можна керувати віртуалізацією, включно з пісочницею Windows і захищеними хостами.

Налаштування Bluetooth-клавіатур і текстового курсора

У розділі "Налаштування", "Bluetooth і пристрої", "Клавіатура" після оновлення з'являться нові параметри для клавіатур і текстових курсорів. Наприклад, частота повторення клавіш, перепризначення клавіші Copilot або спеціальні можливості.

Нова конфігурація за замовчуванням для швидкого відновлення системи

Функція швидкого відновлення системи отримала поліпшення: тепер пошук рішень проводиться один раз, запобігаючи нескінченному циклу і допомагаючи швидше відновити роботу Windows.

Оновлена панель віджетів

Панель віджетів Windows 11 отримала новий дизайн: віджети чітко відокремлені від панелі Discover, сповіщення відображаються з іконкою відповідної дошки, зникло накладення сторінок.

Тактильний зворотний зв'язок для цифрових ручок

На пристроях із сенсорним екраном з'явилося тактильне вібро-відчуття під час роботи стилусом, наприклад, під час закриття вікон.

Нове контекстне меню "Натисніть для виконання"

Для ПК з Copilot з'явилося меню "Натисніть для виконання", де дії на кшталт відкрити, зберегти, копіювати та поділитися згруповані. Нове поле введення дає змогу швидше отримати доступ до Copilot.

Повноекранний режим Xbox для більшої кількості портативних пристроїв

Новий повноекранний режим Xbox тепер доступний не тільки на Asus ROG Ally і Ally X, а й на звичайних ПК. Режим спрощує навігацію з контролером, знижує навантаження на систему і економить до 2 ГБ оперативної пам'яті.

Ви можете активувати цей режим у розділі "Налаштування", "Ігри", "Повноекранний режим", а потім застосувати зміни, перезапустивши гру.

Ефекти Windows Studio для зовнішніх камер

Користувачі Copilot ПК можуть розширити можливості Windows Studio Effects на другорядні камери, включно з USB-вебкамерами і вбудованими тиловими камерами.

Крім нових функцій, грудневий патч для Windows 11 також містить виправлення помилок і усунення вразливостей безпеки.